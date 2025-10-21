Staffel 1Folge 13vom 21.10.2025
Der Zirkus
5 Freunde
Folge 13: Der Zirkus
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Ein Zirkus mit Jahrmarkt gastiert in Falcongate und natürlich ist die ganze Stadt auf den Beinen, um die Attraktionen zu bestaunen. Allerdings hält zur gleichen Zeit eine Einbruchserie den sonst so ruhigen Ort in Atem. Unter anderem wurde Konstantin seine brandneue Donut-Maschine gestohlen und er bittet die Kirrin-Kinder um Hilfe.
