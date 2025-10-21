Staffel 1Folge 21vom 21.10.2025
5 Freunde
Folge 21: Im wilden Western
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Jo, Dylan, Max und Timmie sind immer noch zu Besuch bei Allie in Kalifornien. Diesmal machen die fünf Freunde einen Ausflug zu Scrappy Flapjacks Westernstadt, wo Jo an einer Schießbude einen künstlichen Kaktus gewinnt. Seltsamerweise wird wenig später bei Allie zu Hause eingebrochen und der Übeltäter scheint es auf diesen Keramik-Kaktus abgesehen zu haben.
