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Abenteuer Leben am Sonntag

Wohntrends der Zukunft: Das Haus aus dem 3D-Drucker

Kabel EinsFolge vom 13.03.2022
Wohntrends der Zukunft: Das Haus aus dem 3D-Drucker

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 13.03.2022: Wohntrends der Zukunft: Das Haus aus dem 3D-Drucker

90 Min.Folge vom 13.03.2022Ab 6

"Abenteuer Leben" zeigt, wie mithilfe eines 3D-Druckers ein ganzes Haus entsteht und die neue Bauweise funktioniert. Dafür wird ein Projekt begleitet, dass es so noch nie gegeben hat: In Lindau am Bodensee, will Hausbesitzer und Architekt André Baldauf sein Haus aufstocken lassen. Die Firma PERI hat sich auf den 3D-Druck spezialisiert und übernimmt das Mammut-Projekt. Innerhalb weniger Wochen soll auf das Einfamilienhaus ein drittes Stockwerk gedruckt werden.

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