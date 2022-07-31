Abenteuer Kanada: Kai Böcking unterwegs mit dem HausbootJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 31.07.2022: Abenteuer Kanada: Kai Böcking unterwegs mit dem Hausboot
Folge vom 31.07.2022
Diesmal zieht es "Abenteuer Leben"-Reise-Experte Kai Böcking nach Kanada. Für einen Urlaub auf dem Hausboot reist er in eine der schönsten Gegenden Nordamerikas. Der Rideau Kanal, unweit der kanadischen Hauptstadt Ottawa, ist ein über 200 Kilometer langer Wasserweg, der 1832 eröffnet wurde und Weltkulturerbe ist. Doch das Wetter spielt erstmal nicht mit: zwei Tage Dauerregen ...