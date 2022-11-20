Thema u. a.: Windrad auf ReisenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 20.11.2022: Thema u. a.: Windrad auf Reisen
87 Min.Folge vom 20.11.2022Ab 12
Bei Windkraftanlagen gilt: Je größer, desto besser! Um so viel Energie wie möglich aus Wind zu produzieren, sind Rotorblätterlängen von bis 100 Metern keine Seltenheit mehr. Doch irgendwie müssen die riesigen Stahlkonstruktionen an ihre Einsatzorte kommen und das bedeutet oft: Transporte durch Wälder, Gebirge, kleine Dörfer und enge Kurven. "Abenteuer Leben" begleitet einen Rotorblatt-Transport, bei dem die Spediteure auf jede Menge Engstellen treffen.