Abenteuer Leben am Sonntag

Thema u. a.: Der Billig-Küchen-Check - neue Küche für Profikoch Dirk Hoffmann

Kabel Eins
Folge vom 16.10.2022
Thema u. a.: Der Billig-Küchen-Check - neue Küche für Profikoch Dirk Hoffmann

Thema u. a.: Der Billig-Küchen-Check - neue Küche für Profikoch Dirk HoffmannJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 16.10.2022: Thema u. a.: Der Billig-Küchen-Check - neue Küche für Profikoch Dirk Hoffmann

92 Min.
Ab 12

Wie kann man sich für möglichst kleines Geld eine neue Küche bauen? Und wie kann man mit kleinen DIY-Tricks das Beste aus einer günstigen Küche vom Möbelhaus rausholen? "Abenteuer Leben" begleitet Profikoch Dirk Hoffmann beim Renovieren seiner Küche. Er wünscht sich eine modernere Optik, mehr Stauraum und Arbeitsfläche. Sein Budget: gerade mal 3.500 €. Um das hinzubekommen, holt er sich Hilfe von DIY-Expertin und Innenausstatterin Resi Colter.

