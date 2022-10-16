Thema u. a.: Der Billig-Küchen-Check - neue Küche für Profikoch Dirk HoffmannJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.10.2022: Thema u. a.: Der Billig-Küchen-Check - neue Küche für Profikoch Dirk Hoffmann
92 Min.Folge vom 16.10.2022Ab 12
Wie kann man sich für möglichst kleines Geld eine neue Küche bauen? Und wie kann man mit kleinen DIY-Tricks das Beste aus einer günstigen Küche vom Möbelhaus rausholen? "Abenteuer Leben" begleitet Profikoch Dirk Hoffmann beim Renovieren seiner Küche. Er wünscht sich eine modernere Optik, mehr Stauraum und Arbeitsfläche. Sein Budget: gerade mal 3.500 €. Um das hinzubekommen, holt er sich Hilfe von DIY-Expertin und Innenausstatterin Resi Colter.