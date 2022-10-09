Thema u. a.: DIY-Energieerzeugung Strom und Gas zum SelbermachenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 09.10.2022: Thema u. a.: DIY-Energieerzeugung Strom und Gas zum Selbermachen
89 Min.Folge vom 09.10.2022Ab 12
Im Internet gibt es jede Menge DIY-Anleitungen für Balkon-Solarkraftwerke oder Bio-Gasanlagen: von günstig bis teuer. Doch was taugen die alle wirklich? Abenteuer Leben Reporterin Martina Beils macht den Test. Zusammen mit Energie-Experte Michael Bauer will sie herausfinden, wieviel Energie man tatsächlich zu Hause erzeugen könnte.