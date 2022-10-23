Thema u. a.: Finnischer Freizeitspaß für Ulm: Der Grillkota-BauJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 23.10.2022: Thema u. a.: Finnischer Freizeitspaß für Ulm: Der Grillkota-Bau
89 Min.Folge vom 23.10.2022Ab 12
Drinnen gemütlich sitzen - und grillen. Das ist normalerweise ein No-Go. Außer man hat eine Grillkota. Diese Hütten haben die Ureinwohner Nordeuropas ausgetüftelt und jetzt möchte Benni Geywitz eine für seinen Garten. Bausätze gibt es in jedem Baumarkt. Doch die Anleitung ist ungenau und viele Teile passen nicht. Das ist auch nicht die einzige Herausforderung ... Bekommt die Konstruktion am Ende den Segen von einem Brandschutzexperten und Schornsteinfeger?