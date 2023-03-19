Das Hausboot "Marke Eigenbau"Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 19.03.2023: Das Hausboot "Marke Eigenbau"
91 Min.Folge vom 19.03.2023Ab 12
"Abenteuer Leben" begleitet Menschen, die das Wagnis DIY-Hausboot anpacken und sich so ihren Traum vom Leben auf dem Wasser endlich erfüllen wollen: Maik Martin möchte sich sein eigenes Hausboot zum Nulltarif bauen - nur aus weggeworfenem Baumaterial. Auch Roman, Melanie, Andreas und Sabrina bauen ein vier-Personen-Hausboot als Bau-Set in Eigenregie. Doch die Pandemie und Lieferengpässe erschweren die Projekte.