Die Voltron-Achterbahn im Miniatur WunderlandJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 26.07.2026: Die Voltron-Achterbahn im Miniatur Wunderland
94 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12
Eine der spektakulärsten Achterbahnen Europas - im Miniaturformat? Genau das plant Gerrit Braun mit seinem Team im Miniatur Wunderland Hamburg. Sie wollen die berühmte "Voltron"-Achterbahn aus dem Europa-Park Rust im Maßstab 1:87 nachbauen. Mit Elektro-Schwebe-Technik soll sie wie das Original durch Loopings rasen. Doch Rückschläge stellen das Projekt auf die Probe.