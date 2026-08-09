Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Schrebergärten: Großes Glück auf kleiner Parzelle!

Kabel EinsFolge vom 09.08.2026
Schrebergärten: Großes Glück auf kleiner Parzelle!

Schrebergärten: Großes Glück auf kleiner Parzelle!Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 09.08.2026: Schrebergärten: Großes Glück auf kleiner Parzelle!

89 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

In Rostock träumen die Kleingärtner Josie und Danny von eigenem Gemüse und Erholung pur - doch ihre Liebes-Laube bröckelt. In Hamburg will Björn mit seinem Kumpel Hendrik eine gemütliche Sitzecke in seiner Hütte bauen. Doch statt Parzellen-Paradies warten auf die Schrebergärtner jede Menge Probleme.

Alle verfügbaren Folgen