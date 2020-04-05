Ostern Spezial: Bunte Eier, Schokohasen & geniale Küchen-GadgetsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 05.04.2020: Ostern Spezial: Bunte Eier, Schokohasen & geniale Küchen-Gadgets
91 Min.Folge vom 05.04.2020Ab 6
„Abenteuer Leben Spezial“ zeigt, was viele noch nicht über Ostern wissen: Eier, die von Natur aus bunt sind, spannende Fakten rund um Schokohasen und praktische Küchen-Gadgets fürs Ei. Außerdem: Karottenkuchen zum Selbermachen und ein Oster-Kochtest mit falschem Hasen, Kartoffelstampf und Rosenkohl.