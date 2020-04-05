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Abenteuer Leben Spezial

Ostern Spezial: Bunte Eier, Schokohasen & geniale Küchen-Gadgets

Kabel EinsFolge vom 05.04.2020
Ostern Spezial: Bunte Eier, Schokohasen & geniale Küchen-Gadgets

Ostern Spezial: Bunte Eier, Schokohasen & geniale Küchen-GadgetsJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben Spezial

Folge vom 05.04.2020: Ostern Spezial: Bunte Eier, Schokohasen & geniale Küchen-Gadgets

91 Min.Folge vom 05.04.2020Ab 6

„Abenteuer Leben Spezial“ zeigt, was viele noch nicht über Ostern wissen: Eier, die von Natur aus bunt sind, spannende Fakten rund um Schokohasen und praktische Küchen-Gadgets fürs Ei. Außerdem: Karottenkuchen zum Selbermachen und ein Oster-Kochtest mit falschem Hasen, Kartoffelstampf und Rosenkohl.

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