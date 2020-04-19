Grillsaison eröffnet: BBQ-Tipps, rauchige Rezepte & DIY-LuxusgrillJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 19.04.2020: Grillsaison eröffnet: BBQ-Tipps, rauchige Rezepte & DIY-Luxusgrill
91 Min.Folge vom 19.04.2020Ab 6
Die Grillsaison ist eröffnet! Grund genug für „Abenteuer Leben“, alles zu zeigen, was das Leben schmackhaft macht: herrliche Raucharomen, tolle BBQ-Rezepte und kreative Ideen, was man alles auf den Grill bringen kann. Dazu gibt’s Profi-Tipps von BBQ-Experte Patrick Ryan, DIY-Spezialist Mark Kühler und Profikoch Christian Henze. Highlight der Folge: ein DIY-Luxusgrill für echte Barbecue-Fans.