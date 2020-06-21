Camping-Check: Trends, Gadgets und leckere Outdoor-GerichteJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 21.06.2020: Camping-Check: Trends, Gadgets und leckere Outdoor-Gerichte
91 Min.Folge vom 21.06.2020Ab 12
Im kleinen Städtchen Quartzsite in Arizona entsteht jeden Winter ein echtes Camping-Phänomen: Rund 1,5 Millionen Fans verwandeln die Wüste in den größten Campingplatz der Welt. Zwischen gigantischen Wohnmobilen und kleinen Campern dreht sich alles um Freiheit, Community und Abenteuer. „Abenteuer Leben“ zeigt verrückte Camping-Trends, testet praktische Gadgets und liefert hilfreiche Tipps fürs Outdoor-Leben. Außerdem gibt’s leckere Gerichte für unterwegs: von einfach bis überraschend kreativ.