Endlich Spargelzeit: Leckere und wilde ZubereitungsideenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 26.04.2020: Endlich Spargelzeit: Leckere und wilde Zubereitungsideen
91 Min.Folge vom 26.04.2020Ab 12
Diesmal möchte Chefkoch Dirk Hoffmann zeigen, wie man Spargel richtig erntet und welche leckeren Gerichte sich aus dem Edelgemüse zaubern lassen. Auch Profikoch Christian Henze serviert heute das beliebte Frühlingsgemüse und präsentiert seine persönlichen Top Zubereitungsideen. Und Chefkoch Achim Müller hat wie immer seine Bedenken: Die Jugend kann nicht kochen?! Wie gut gelingt ihnen Schnitzel mit Spargel und Kartoffeln?