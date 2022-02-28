Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Thema u. a.: Brot statt Palme - der "Klima-Krapfen"

Kabel EinsFolge vom 28.02.2022
Thema u. a.: Brot statt Palme - der "Klima-Krapfen"

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 28.02.2022: Thema u. a.: Brot statt Palme - der "Klima-Krapfen"

43 Min.Folge vom 28.02.2022Ab 12

Ein Berliner aus altem Brot, der in der Nacht leuchtet und dabei sogar noch unsere Umwelt rettet - ein bayerisch-französischer Bäcker und Forscher der TU München haben den weltweit ersten Klima-Krapfen erfunden. Gemacht wird der unter anderem aus altem Brot, das normalerweise im Müll landet. Wird das Experiment gelingen und schmeckt der Faschings-Krapfen am Ende auch? "Abenteuer Leben" hat ihn probiert.

