Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.09.2022: Thema u. a.: Der größte Freizeitpark der Weltmeere
43 Min.Folge vom 06.09.2022Ab 12
Der Kreuzfahrtriese "WISH" ist der größte Freizeitpark der Weltmeere und bietet 4.000 Passagieren Platz. Und mittendrin ist der "Abenteuer Leben"-Chefkoch Achim Müller. Der bekennende Disney-Fan ist bei der Jungfernfahrt mit voller Auslastung dabei und testet den Spaßfaktor und natürlich das Essen an Board. Wie fällt das Urteil des Berliners aus? Und: Die Handyretter - PC-Werkstatt