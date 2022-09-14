Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Thema u. a.: Top 4 Verrückte Bratwurstsorten 2022

Kabel EinsFolge vom 14.09.2022
Thema u. a.: Top 4 Verrückte Bratwurstsorten 2022

Thema u. a.: Top 4 Verrückte Bratwurstsorten 2022Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 14.09.2022: Thema u. a.: Top 4 Verrückte Bratwurstsorten 2022

42 Min.Folge vom 14.09.2022Ab 12

Das Ehepaar Freund, die beiden Fleischermeister aus der Spessart-Gemeinde Sommerkahl im Landkreis Aschaffenburg, sind Bratwurstfanatiker mit Guinness-Buch-Eintrag. Über 120 Sorten haben sie in ihrem Repertoire! Für "Abenteuer Leben" versuchen sie sich an spannenden Neuentwicklungen wie Grün Sauce-Bratwurst oder schwarze Black Panther-Bratwurst. Eine vierköpfige Geschmacks-Jury urteilt, wie die schrägen Kreationen vom Grill schmecken und was sich gut am Gaumen macht.

Alle verfügbaren Folgen