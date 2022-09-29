Themen u.a.: Was, wozu, warum? Gadget-Erraten mit Fine und KimmoJetzt kostenlos streamen
Folge vom 29.09.2022: Themen u.a.: Was, wozu, warum? Gadget-Erraten mit Fine und Kimmo
Es sieht aus wie eine schicke Computermaus, aber es macht etwas völlig anderes. Die kleinste Waschmaschine der Welt! Dass es eine Waschmaschine ist, müssen die Abenteuer Leben täglich Hosts Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann aber erst einmal erraten. Raten, testen, bewerten: Das Gadget-Quiz-Duell neu bei Abenteuer Leben täglich. Außerdem: BBQ-Meisterschaft in Amerika.