Folge vom 21.12.2022
43 Min.
Ein Schlitten, feste Schuhe und einen verschneiten Berghang - was will das Rodlerherz mehr, um glücklich zu sein. In Tirol stellt Christoph Kathrein in vierter Generation Holzschlitten her. 15 bis 20.000 Stück verlassen pro Jahr seine Manufaktur. "Abenteuer Leben" hat den handgemachten Familienrodel gegen den Bestseller aus dem Internet antreten lassen. Was macht den Unterschied auf der Rodelpiste aus?