Thema u. a.: Das Quäntchen mehr Geschmack - Schnitzel & Co.
42 Min.Ab 12
Eine der besten Köchinnen Münchens ist Lilly Schumann. Die Chefköchin und Wirtin des Restaurants "La Boheme" zeigt in einer neuen Episode von "Das Quäntchen mehr Geschmack", wie sie drei traditionelle deutsche Gerichte mit einfachen Tricks veredelt. Welches i-Tüpfelchen macht das Schnitzel besonders lecker? Mit welchen Tricks gelingen Gulasch, Roulade oder Currywurst am besten?