Kabel EinsFolge vom 19.01.2024
42 Min.Folge vom 19.01.2024Ab 12

Live-Wettbewerb Patissier des Jahres 2023 – Nachtisch 2.0.Tiramisu war gestern – jetzt kommt Sellerie ins Dessert. Jungtalent und Spitzen-Patissier Sophie Mussotter hat Gemüse als Geschmackskomponente für ihre Dessertkunst entdeckt. Sie will mit Gurke im „Petit Four“ den Titel Patissier des Jahres holen.

