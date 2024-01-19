Vom Gemüse zum Genuss: Neue Maßstäbe beim Patissier des JahresJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 19.01.2024: Vom Gemüse zum Genuss: Neue Maßstäbe beim Patissier des Jahres
42 Min.Folge vom 19.01.2024Ab 12
Live-Wettbewerb Patissier des Jahres 2023 – Nachtisch 2.0.Tiramisu war gestern – jetzt kommt Sellerie ins Dessert. Jungtalent und Spitzen-Patissier Sophie Mussotter hat Gemüse als Geschmackskomponente für ihre Dessertkunst entdeckt. Sie will mit Gurke im „Petit Four“ den Titel Patissier des Jahres holen.