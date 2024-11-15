Mitternachtssonne und Kulinarik: Achim Müller entdeckt Finnlands Küche!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.11.2024: Mitternachtssonne und Kulinarik: Achim Müller entdeckt Finnlands Küche!
43 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12
Chefkoch Achim Müller ist wieder für "Abenteuer Leben" auf Tour in Finnland. Das Land ist berühmt für unendliche Seenlandschaften, glückliche Menschen und unzählige Rentiere. Seine Kulinarik-Tour findet im Hochsommer statt. Mehrere Wochen lang geht hier die Sonne nicht unter. Was essen die Finnen, wenn der Tag so lang ist? Achims Koch-Kollegen bereiten Gerichte zu, die der Chefkoch in seinem ganzen Leben noch nie probiert hat.