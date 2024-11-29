Lilian Schumann on Tour: New Yorks leckerste SteaksJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.11.2024: Lilian Schumann on Tour: New Yorks leckerste Steaks
42 Min.
New York ist ein Food-Paradies. Auf Steak-Liebhaber wartet ein Riesen-Angebot an Restaurants. In den Gourmet-Tempeln werden Ribeyes und T-Bones serviert, die zu den besten der Welt zählen. "Abenteuer Leben"-Chefköchin Lilian Schumann besitzt eines der anerkanntesten Steakhäuser Deutschlands. Was ihre Kollegen in New York anders machen, erfährt sie vor Ort.