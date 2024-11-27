Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel Eins
Folge vom 27.11.2024
Folge vom 27.11.2024: Rätsel des Alltags: Was ist das bloß?

43 Min.
Ab 12

Und wieder heißt es: raten, testen, bewerten - wieso, weshalb, wozu?! Die Abenteuer Leben täglich Hosts Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann bekommen Gegenstände, deren Funktion sie nicht kennen. Ist das Rätsel gelöst, wird ausprobiert und bewertet. Raten Sie doch einfach mit bei Abenteuer Leben täglich ab 16.55 Uhr auf Kabel Eins.

