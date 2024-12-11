Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Zimtschnecken-Duell: Island gegen Deutschland – wer backt besser?

Kabel EinsFolge vom 11.12.2024
Zimtschnecken-Duell: Island gegen Deutschland – wer backt besser?

Zimtschnecken-Duell: Island gegen Deutschland – wer backt besser?Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 11.12.2024: Zimtschnecken-Duell: Island gegen Deutschland – wer backt besser?

29 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12

Heute geht es um die Kult-Leckerei Zimtschnecke. Im Nationenkampf um Islands National-Leckerei treten Nationaltrainer Asgeir Tomasson und unser Bäckermeister Axel Schmitt an - welche schmeckt besser? Gewinnt am Ende die klassische deutsche Variante oder vielleicht doch die isländische Interpretation? Ring frei für unseren Zimtschnecken-Nationenkampf!

Alle verfügbaren Folgen