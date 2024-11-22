Bora Bora: Heimat des schönsten Strandes der Welt!Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 22.11.2024: Bora Bora: Heimat des schönsten Strandes der Welt!
43 Min. Ab 12
Der schönste Strand der Welt liegt auf der Trauminsel Bora Bora. Für ausgewählte Juroren aus Tourismus-Fachleuten und Reise-Journalisten sind das kristallklare Wasser, der strahlend weiße Sand und die Stimmung auf der Südsee-Insel unschlagbar. Aber, ist das Leben am weltbesten Strand auch wirklich so traumhaft? Das will "Abenteuer Leben"- Reporter Igor wissen. Er reist ans andere Ende der Welt nach Französisch-Polynesien.