Champagner-Duschen und Luxus-Feuerwerke: Geheimnisse der exklusivsten BeachclubsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.12.2024: Champagner-Duschen und Luxus-Feuerwerke: Geheimnisse der exklusivsten Beachclubs
19 Min.Folge vom 13.12.2024Ab 12
In den glamourösen Beachclubs vergnügt sich der internationale Jetset. Die Milliardäre schlürfen den Schampus nicht, sondern duschen mit dem Luxusgetränk. Wir lüften heute das Geheimnis, in welcher Strandbar einst ein Champagner-Feuerwerk für 250.000 Euro abging.