Folge vom 14.08.2024: Kofferauktion - Schund oder Schnäppchen?
42 Min. 14.08.2024
Zur Reisezeit sind Hunderttausende Koffer unterwegs Viele haben aber keine Lust das ganze Gepäck im Zug mitzuschleppen oder zu wenig Platz im Auto. Sie nutzen dafür bequem einen Kofferversand. Doch, wie beim Fliegen, kommt auch da nicht jeder Koffer an. Etliche Fundkoffer werden dann nach einiger Zeit versteigert. Abenteuer Leben Sparfuchs Daniel Güldner hat bei einer Auktion mitgemacht und vier Gepäckstücke von Kofferversender Hermes ersteigert. Was ist drin? Schund oder Schnäppchen?