Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.09.2024: Air Fryer Hacks mit Jens Becher
Wer bei einer Fritteuse noch an heißes und spritziges Öl denkt, der ist seiner Zeit ein bisschen hinterher. Der neue Trend – die Heißluftfritteuse. Ein Gerät, das fast ohne Öl auskommt und viel mehr an einen kleinen Umluftbackofen erinnert, da die Zutaten mit heißer Luft gegart werden. Und was man alles leckeres mit diesem kleinen Alleskönner kochen kann, das hat Hobbykoch Jens Becher mal für uns getestet.