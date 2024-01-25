Hamburgs Street Food-Szene hautnah erlebenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.01.2024: Hamburgs Street Food-Szene hautnah erleben
42 Min.Folge vom 25.01.2024Ab 12
Die Hafenstadt hat einiges zu bieten, was kulinarische Köstlichkeiten auf die Hand betrifft, wie saftige Burger, frische asiatische Döner und mexikanische Tacos. Das alles gibt es beim Street Food Check mit Food Bloggerin Ilaria in Hamburg. Unter anderem: Braucht man das? 3-in-1 Küchenmaschine, Backen in geil Teil 28, GoG Kartoffelpudding mit Hack und Sauerkrautfüllung