Folge vom 04.11.2024: Herbstliche Foto-Illusionen: Eindrucksvolle Bilder ohne Profi-Equipment
Der Herbst ist da. Und mit ihm kommen: Spektakuläre Foto-Illusionen, die man angeblich ohne Profi-Equipment nachmachen kann. Ob im Gruppenchat, auf Social Media oder im Fotoalbum – mit diesem Trick macht man mächtig Eindruck – wenn sie denn funktionieren. Tester Michelle und Alex versuchen, die spannenden Foto-Illusionen nachzumachen und verraten, welche wirklich empfehlenswert sind. Und Action!