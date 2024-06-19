Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Mama kann nicht kochen - Papa kann nicht kochen Spezial

Kabel Eins
Folge vom 19.06.2024
Mama kann nicht kochen - Papa kann nicht kochen Spezial

Mama kann nicht kochen - Papa kann nicht kochen SpezialJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 19.06.2024: Mama kann nicht kochen - Papa kann nicht kochen Spezial

43 Min.Folge vom 19.06.2024Ab 12

Eine neue Folge von „Mama kann nicht kochen“. Die Reihe, wo Familien sich mit einem verzweifelten Hilferuf an uns wenden mit einer einzigen Bitte: Abenteuer Leben, könnt ihr bitte unserer Mama das Kochen beibringen! Wir schicken unseren mega geduldigen Profikoch Semi zum Koch-Grundkurs vorbei. Heute ist aber alles anders: denn unser Profi am Herd muss einen Papa coachen. Eine Premiere! Und so lustig!

