Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 16.02.2024
43 Min.Folge vom 16.02.2024Ab 12

Thomas Kretschmer ist nach Kambodscha gereist, um ein 3-Gänge-Menü der speziellen Art zu testen: Schlangen, Spinnen und Maden. Thomas muss alle Zutaten selbst besorgen und macht sich auf eine Reise durch den Dschungel, um exotische Spezialitäten zu finden. Themen unter anderem: Abgefahrene Hotels, Beste Food-Trucks auf Hawaii

