Abenteuer Leben täglich

Balkonärger - was erlaubt ist und was nicht

Kabel Eins
Folge vom 08.08.2024
Balkonärger - was erlaubt ist und was nicht

Balkonärger - was erlaubt ist und was nichtJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 08.08.2024: Balkonärger - was erlaubt ist und was nicht

43 Min.
Folge vom 08.08.2024
Ab 12

In der Stadt müssen sich viele von uns auf ein paar wenige Quadratmeter Außenfläche beschränken. Frühstück auf dem Balkon, Freunde zum Grillen einladen, Sonnenbaden, lesen und und und. Ein Ort zum Erholen vom stressigen Alltag. Das klappt jedoch nicht immer, besonders wenn die Nachbarn besonders mäkelig sind oder einfach keine Rücksicht auf ihre Mitmenschen nehmen! Abenteuer Leben klärt auf, was erlaubt ist und was nicht geht.

