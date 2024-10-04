Chicago Food-Tour mit David und PeteJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.10.2024: Chicago Food-Tour mit David und Pete
42 Min. Ab 12
David Nöcker reist aus dem Ruhrpott nach Chicago. Der erfolgreiche Grill-Influencer ist zum ersten Mal in der drittgrößten Stadt der USA, die für ausgezeichnetes Fastfood berühmt ist. Das Angebot an Leckereien ist riesig. Doch welche Häppchen sind die köstlichsten? Einer der besten Kenner der Gastro-Szene der US-Metropole ist Furious Pete. Über 5 Millionen Follower folgen seinen Food-Erlebnissen.