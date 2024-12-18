Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Süße Kunstwerke: Die Deutschen Schokoladenmeisterschaften in Koblenz

Kabel EinsFolge vom 18.12.2024
Süße Kunstwerke: Die Deutschen Schokoladenmeisterschaften in Koblenz

Süße Kunstwerke: Die Deutschen Schokoladenmeisterschaften in Koblenz

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 18.12.2024: Süße Kunstwerke: Die Deutschen Schokoladenmeisterschaften in Koblenz

42 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12

Schokolade über Schokolade – so stapeln sich die Schaustücke im Kurfürstlichen Schloss Koblenz. Denn hier finden jährlich die Deutschen Schokoladenmeisterschaften statt. Bei den Wettbewerbs-Teilnehmenden Adrenalin pur. Für die Zuschauenden ein absolutes Spektakel!

