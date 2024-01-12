Miami: Knallbunt, verrückt und heiß - Ein kulinarisches AbenteuerJetzt kostenlos streamen
Folge vom 12.01.2024: Miami: Knallbunt, verrückt und heiß - Ein kulinarisches Abenteuer
Miami ist bunt, verrückt und heiß. Unser Reporter Dirk Hoffmann erkundet die Stadt und enthüllt die Geheimnisse der örtlichen Küche. Wir speisen in der ausgebuchten Versace Villa, treffen uns im Restaurant "Gianni's" und probieren Michelin-Küche im Design District. Dirk wird im Art Deco Viertel in einem quietschgelben Oldtimer zum Hotel Avalon gefahren, wo Chefkoch Kal Abdalla ein Hummergericht zubereitet, das schon Al Pacino genossen hat. Ist der teure Urlaub in Miami sein Geld wert?