Social-Media-Stars als Hotelgäste: Wie Hotels von Influencern profitierenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.03.2024: Social-Media-Stars als Hotelgäste: Wie Hotels von Influencern profitieren
43 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 12
Seitdem Social-Media-Plattformen wie Instagram existieren, nutzen einige Hotels die Follower von Instagram-Models. Ein Beispiel dafür ist das "Nobu-Hotel" auf Ibiza, das Influencern Hotel-Deals anbietet: Für Werbung zahlen sie weniger und einen Rabattcode.