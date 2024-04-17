Deutsche Auswanderer bauen ihre eigene Stadt auf Isla de MargaritaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.04.2024: Deutsche Auswanderer bauen ihre eigene Stadt auf Isla de Margarita
Folge vom 17.04.2024
"Abenteuer Leben" begleitet drei deutsche Auswanderer, die sich auf der Isla de Margarita in Venezuela ein neues Leben aufgebaut haben. Karibische Traumstrände, Sonne und badewannenwarmes Wasser - klingt eigentlich wie ein Traum, aber wie lebt es sich hier tatsächlich? Tim ist Unternehmer und will eine eigene Stadt auf der Insel aufbauen. Wird sein ambitioniertes Vorhaben gelingen?