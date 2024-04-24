Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.04.2024: Thermomix-Gadgets im Test
43 Min.Folge vom 24.04.2024Ab 12
Profi-Koch Elef Kourkoulakis und Hobbyköchin Sofia Kalaitzidou aus Frankfurt am Main sind echte Thermomix-Fans: Um das Optimum aus dem beliebten Küchengerät herauszuholen, testen sie Küchenhelfer und Problemlöser, die die Benutzung des Thermomix erleichtern sollen. Aber wie nützlich sind Spiralschneider und Temperatursensor wirklich? Braucht man einen Teefilter, ein Ausgusssieb oder ein Gadget, um Gemüse und Kartoffeln gleichzeitig in der Küchenmaschine gar zu bekommen, wirklich?