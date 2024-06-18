Abenteuer Leben täglich
Folge vom 18.06.2024: Deutschlands Eistrends 2024
43 Min.Folge vom 18.06.2024Ab 12
Eis-Scout Mario auf der Suche nach den besten Trends für die Eissaison 2024! Wir treffen auf der „GELATISSIMO“, der deutschen Fachmesse für handwerklich hergestelltes Speiseeis und Eisindustrie, den Eistrendsetter Mario Bevacqua. Wir sehen, was die Hersteller an bahnbrechenden Neuerungen präsentieren, welches Eis das Zeug zum Trend der neuen Saison hat und was man sich getrost sparen darf. Was geht 2024 – Komitsu-Eis, VegaNuss, Gorgonzola-Eis oder Magic Lotta?