BBQ-Elite in Tennessee: Deutsche und Österreicher beim ShowdownJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.06.2025: BBQ-Elite in Tennessee: Deutsche und Österreicher beim Showdown
43 Min.Folge vom 20.06.2025Ab 12
Es ist die absolute Welt-Elite, die sich Jahr für Jahr im kleinen Städtchen Lynchburg in Tennessee USA zum zweitägigen BBQ-Showdown trifft. Teilnehmen darf nur, wer extra vom Veranstalter eingeladen wurde. Wir haben den deutschen Meister Michael Hoffmann und den Europameister Gerald Hochgatterer aus Österreich zum großen BBQ-Showdown begleitet.