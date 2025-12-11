Süßer Wettstreit: Tiramisu WM 2025Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.12.2025: Süßer Wettstreit: Tiramisu WM 2025
42 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
In Italien treten Hobbyköche aus aller Welt gegeneinander an, um ihre besten Tiramisu-Kreationen zu präsentieren. Darunter ein Teilnehmer aus der Nähe von Stuttgart. Während die Zeit läuft, werden Löffelbiskuits in Espresso getaucht, Mascarponecreme geschichtet und Kakao gestreut. Die Ideen reichen vom klassischen Familienrezepten bis zu völlig ausgefallenen Dessert-Varianten. Am Ende gewinnt, wer einen kühlen Kopf bewahrt, mit seinem Geschmack überzeugt und auch ein bisschen Glück hat.