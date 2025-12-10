Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 10.12.2025: Weihnachtsklassiker 2.0: Tradition trifft Moderne

Heute wird’s festlich-verrückt! Fernsehkoch Andreas Hülsmann serviert Weihnachtsklassiker neu gedacht und bringt frischen Schwung auf den Teller: Ente als Streetfood-Taco im knackigen Salatblatt, Würstchen mit Kartoffelsalat neu interpretiert und ein selbstgemachtes Ceviche, das überraschend gut in die Winterküche passt. Dazu zaubert er knusprig süße Schneekugeln. Alles Schritt für Schritt erklärt: einfach, kreativ und perfekt zum Nachkochen.

