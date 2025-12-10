Weihnachtsklassiker 2.0: Tradition trifft ModerneJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.12.2025: Weihnachtsklassiker 2.0: Tradition trifft Moderne
43 Min. Ab 12
Heute wird’s festlich-verrückt! Fernsehkoch Andreas Hülsmann serviert Weihnachtsklassiker neu gedacht und bringt frischen Schwung auf den Teller: Ente als Streetfood-Taco im knackigen Salatblatt, Würstchen mit Kartoffelsalat neu interpretiert und ein selbstgemachtes Ceviche, das überraschend gut in die Winterküche passt. Dazu zaubert er knusprig süße Schneekugeln. Alles Schritt für Schritt erklärt: einfach, kreativ und perfekt zum Nachkochen.