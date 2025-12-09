Heiße Öfen, harter Wettkampf: Die Pizza-WM 2025Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 09.12.2025: Heiße Öfen, harter Wettkampf: Die Pizza-WM 2025
In Parma treten über 800 Pizzabäcker aus aller Welt zur größten Pizza-Show der Welt an. Mit dabei: Alfredo Bosco aus Wiesbaden und Sibin Musev aus der Nähe von Hannover – zwei ehrgeizige Konkurrenten, die beide schon als beste Deutsche überzeugten. Dieses Jahr wollen sie noch höher hinaus. Besonders die Kategorie „Pizza Classica“ gilt als heiß umkämpft. Wir begleiten die beiden Profis auf ihrem Weg durch die Wettbewerbe, zwischen Nervenkitzel, Leidenschaft und der Jagd nach dem perfekten Teig.