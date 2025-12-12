Kulinarische Weltreise: Die besten Restaurants rund um den GlobusJetzt kostenlos streamen
Folge vom 12.12.2025: Kulinarische Weltreise: Die besten Restaurants rund um den Globus
Unsere Chefköche Achim Müller und Lilian Schumann reisen um die Welt, um die besten Restaurants und kulinarischen Highlights zu entdecken. In Japan probiert Achim zartes Kobe Beef in Bioqualität, in New York genießt Lili ein legendäres Steak im Delmonico’s. Achim testet zudem das gefeierte Schnitzel im Café Katja, während Lili in Singapur Sterneküchen wie Candlenut und Labyrinth erkundet. Eine Reise zu den spannendsten Geschmackserlebnissen weltweit.