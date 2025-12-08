Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Dos & Don'ts auf dem Weihnachtsmarkt: Stella und Luca klären auf

Kabel Eins
Folge vom 08.12.2025
Dos & Don’ts auf dem Weihnachtsmarkt: Stella und Luca klären auf

Dos & Don’ts auf dem Weihnachtsmarkt: Stella und Luca klären aufJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 08.12.2025: Dos & Don’ts auf dem Weihnachtsmarkt: Stella und Luca klären auf

42 Min.
Ab 12

Weihnachtszeit ohne Weihnachtsmarkt? Unvorstellbar! Doch was ist dort eigentlich erlaubt – und was nicht? Darf man die Glühwein-Tasse mitnehmen? Eigene Getränke in die Tasse füllen? Oder gekaufte Produkte wieder umtauschen? Stella und Luca machen den großen Weihnachtsmarkt-Check und klären die wichtigsten Do’s und Don’ts für einen stressfreien und fröhlichen Besuch.

