Dos & Don’ts auf dem Weihnachtsmarkt: Stella und Luca klären aufJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.12.2025: Dos & Don’ts auf dem Weihnachtsmarkt: Stella und Luca klären auf
42 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
Weihnachtszeit ohne Weihnachtsmarkt? Unvorstellbar! Doch was ist dort eigentlich erlaubt – und was nicht? Darf man die Glühwein-Tasse mitnehmen? Eigene Getränke in die Tasse füllen? Oder gekaufte Produkte wieder umtauschen? Stella und Luca machen den großen Weihnachtsmarkt-Check und klären die wichtigsten Do’s und Don’ts für einen stressfreien und fröhlichen Besuch.