Folge vom 01.08.2025: Fallen beim Mietwagen: Die besten Tipps zum Sparen

42 Min.Folge vom 01.08.2025Ab 12

Die meisten von uns kennen es: wer heutzutage einen Mietwagen bucht, bekommt selten den Fahrzeugschlüssel ausgehändigt ohne vorher noch eine Zusatzversicherung angeboten zu bekommen. Das ist nervig! Viel schlimmer ist es aber, wenn zusätzlich versucht wird, einen noch so richtig abzuzocken. In diesem Beitrag wird gezeigt, wie teure Posten vermieden werden können und man sich erfolgreich gegen zusätzliche Kosten wehrt.

