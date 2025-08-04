Luxus-Duell auf Mallorca – Remus zeigt zwei TraumvillenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.08.2025: Luxus-Duell auf Mallorca – Remus zeigt zwei Traumvillen
42 Min. Ab 12
Luxusmakler Marcel Remus öffnet die Türen zu zwei spektakulären Traumvillen für seinen anspruchsvollen Kunden Sebastian Genssler. Zwischen Infinity-Pool und Panoramablick fällt die Entscheidung schwer – Luxus pur auf höchstem Niveau! Remus präsentiert exklusive Highlights, von Designer-Küche bis luxuriösem Spa. Welches Anwesen gewinnt das Herz des Kunden? Die Spannung steigt!